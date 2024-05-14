Волонтеров в Волчанске Харьковской области могли расстрелять российские военные

Волонтеры в Харьковской области, вероятно, были расселены россиянами. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Двое волонтеров, которые поехали в Волчанск эвакуировать местных жителей, пропали без вести. Их могли расстрелять российские военные. Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинов.

Он рассказал, что волонтеры хотели эвакуировать семью из Волчанска на собственном автомобиле. До пункта назначения они так и не доехали и пропали без вести.

«Мы уже расследуем это дело, но, к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй — не выжил», — написал Болвинов в Facebook.

По его словам, свидетель в деле — 19-летний парень, который приезжал в Волчанск, чтобы помочь вывезти свою бабушку и других родственников. Пока они собирали вещи, в дом ворвались российские военные. Оккупанты раздели парня и кинули в подвал.

Когда он попытался сбежать, россияне открыли по нему огонь. После этого российские солдаты снова поймали его и угрожали убить. Парень освободился после того, как ночью оккупанты ушли из дома.

Напомним, спасатели и полицейские эвакуировали из приграничных населенных пунктов Харьковской области более 7 500 мирных жителей.