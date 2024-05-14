Волонтерів у Вовчанську Харківської області могли розстріляти російські військові

Волонтери на Харківщині, ймовірно, були розстріляни росіянами. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Двоє волонтерів, які поїхали до Вовчанська евакуювати місцевих жителів, зникли безвісти. Їх могли розстріляти російські військові. Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Він розповів, що волонтери хотіли евакуювати родину із Вовчанська на власному автомобілі. До пункту призначення вони так і не доїхали – зникли безвісти.

«Ми вже розслідуємо цю справу, але, на жаль, за попередньою інформацією та інформацією від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один із них, ймовірно, поранений, другий — не вижив»,— написав Болвінов у Facebook.

За його словами, свідок у справі — 19-річний хлопець приїжджав до Вовчанська, щоб допомогти вивезти свою бабусю та інших родичів. Поки ті збирали речі, до будинку увірвалися російські військові. Роздягли хлопця і кинули до підвалу.

Коли парубок спробував втекти, росіяни відкрили вогонь. А тоді знову упіймали його та погрожували вбити. Хлопець звільнився уночі, коли окупанти пішли з дому.

Нагадаємо, рятувальники та поліцейські евакуювали з прикордонних населених пунктів Харківської області понад 7 500 мирних жителів.