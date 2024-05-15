Російська авіація знову скинула авіабомбу на свою територію

Російський літак впустив авіаційний боєприпас на селище у Воронезькій області у вівторок увечері, 14 травня. Про це повідомив російський незалежний Telegram-канал Astrа.

Зазначається, що боєприпас вибухнув. На місці утворилася вирва завглибшки близько метра. Постраждалих немає.

Нагадаємо, протягом 12 травня дві авіабомби ВКС РФ впустили на Бєлгородську область. За 10-11 травня ЗС РФ впустили на Бєлгородську область 5 авіабомб. 4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено.