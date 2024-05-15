В премьер-министра Словакии Фицо стреляли

Стрельба в Словакии: атака на премьер-министра Фицо. Фото: Telegram

В Словакии произошло покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Он получил ранения, пишут местные СМИ.



Фицо как раз был на выездном заседании правительства, премьера госпитализировали. Стрелок задержан.



Позже в парламенте соберется комитет депутатов, которые обсудят дальнейшие действия после атаки на премьер-министра.



Стоит добавить, что выездное заседание проходило в Хандлове. Когда премьер вышел к людям, перед домом культуры, в него выстрелили.



Новостной портал Novy Cas заявил, что на месте происшествия прозвучало несколько выстрелов, после чего премьер-министр Фицо упал на землю.







Телохранители подняли его и быстро погрузили в автомобиль. В христианско-демократической партии KDH заявили, что не могут терпеть подобные действия в цивилизованном обществе.



«Мы все должны объединиться против любой формы насилия. Нападение на премьер-министра – это нападение на словацкую государственность и суверенитет. В этот момент необходимо сделать все, чтобы успокоить общество», — добавили в пресс-службе партии.



Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире словацкого телеканала RTS о том, что его страна будет блокировать заявку Украины на вступление в НАТО.



Он также подтвердил, что не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине, добавив, что единственный способ прекратить войну России против Украины — это отдать россиянам часть украинских территорий.