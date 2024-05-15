У прем'єр-міністра Словаччини Фіцо стріляли

Стрілянина у Словаччині: атака на прем'єр-міністра Фіцо. Фото: Telegram

У Словаччині стався замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Він зазнав поранень,– пишуть місцеві ЗМІ.



Фіцо був на виїзному засіданні уряду. Його госпіталізували, а стрільця затримали. Пізніше у парламенті збереться комітет депутатів, які обговорять подальші дії після атаки на прем’єр-міністра.



Варто додати, що виїзне засідання проходило у Гандлові. Коли прем'єр вийшов до людей перед будинком культури, у нього вистрілили.



Новинний портал Novy Cas заявив, що на місці події пролунало кілька пострілів, а тоді прем'єр-міністр Фіцо впав долу.







Охоронці поставили його на ноги та швидко помістили в автомобіль. У християнсько-демократичній партії KDH заявили, що не можуть терпіти такі дії у цивілізованому суспільстві.



«Ми всі маємо об'єднатися проти будь-якої форми насильства. Напад на прем'єр-міністра – це напад на словацьку державність та суверенітет. Зараз необхідно зробити все, щоб заспокоїти суспільство», — додали в пресслужбі партії.



Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив в ефірі словацького телеканалу RTS про те, що його країна блокуватиме заявку України на вступ до НАТО.



Фіцо також підтвердив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні і додав, що єдиний спосіб припинити війну Росії проти України — це віддати росіянам частину українських територій.