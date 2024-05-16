Ракетный удар по аэродрому «Бельбек» в Севастополе: уничтожены два самолета МиГ-31, сгорел склад ГСМ

На аэродроме «Бельбек» уничтожены два российских самолета МиГ-31. Фото: ASTRA

В результате ракетных ударов по аэродрому «Бельбек» в оккупированном Севастополе в ночь с 14 на 15 мая были поражены ЗРК-С-400, два самолета МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Telegram-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах оккупированного Крыма.

Сначала атака была совершена на военный аэродром «Бельбек» в Севастополе. В результате удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, а также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских военнослужащих.

Ближе к утру ракета ударила по ЗРК С-400 «Триумф» уже в районе села Вишневое. После атаки ЗРК загорелся. Погибли 2 оккупанта, еще 2 – получили ранения.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 мая аэродром «Бельбек» в оккупированном Севастополе атаковали ракетами, после чего там возникли пожары.

Позже стало известно, что в результате ракетных ударов по «Бельбеку» поражен российский комплекс ПВО С-400 «Триумф», а среди военнослужащих РФ есть погибшие и раненые.