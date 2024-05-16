Ракетний удар по аеродрому «Бельбек» у Севастополі: знищені два літаки МіГ-31, згорів склад ПММ

На аеродромі «Бельбек» знищено два російські літаки МіГ-31. Фото: ASTRA

Внаслідок ракетних ударів по аеродрому «Бельбек» в окупованому Севастополі в ніч проти 15 травня вражено ЗРК С-400, два літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомили у Telegram-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах окупованого Криму.

Спочатку атакували військовий аеродром «Бельбек» у Севастополі. Внаслідок удару на аеродромі знищені два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, а також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців.

Ближче до ранку ракета вдарила по ЗРК С-400 «Тріумф» вже неподалік села Вишневе. Після атаки ЗРК спалахнув. Загинули 2 окупанти, ще 2 – дістали поранення.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 травня аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі атакували ракетами, після чого там виникли пожежі.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетних ударів по «Бельбеку» вражений російський комплекс ППО С-400 «Тріумф», а серед військовослужбовців РФ є загиблі та поранені.