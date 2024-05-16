В Мариуполе утром не было мобильной связи и интернета

Утром 16 мая в Мариуполе была полностью отключена мобильная связь «Феникс». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Также, по словам Андрющенко, в городе частично наблюдались проблемы с интернет-связью.



Подобные ограничения необходимы оккупантам для того, чтобы местные жители не передавали информацию о базировании российских войск и техники и не могли получать независимую информацию о происходящем в городе.



Обновлено. По состоянию на 10:00 у жителей Мариуполя начала появляться мобильная связь. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители. Также об этом писали местные жители в чатах.

Напомним, что «ЛНР» устанавливает таксофоны в оккупированных городах, ограничивая мобильную связь.