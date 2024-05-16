У Маріуполі вранці не було мобільного зв'язку та інтернету

Вранці 16 травня у Маріуполі зовсім не було мобільного зв'язку «Фенікс». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також, за словами Андрющенка, у місті частково спостерігалися проблеми з інтернет-зв'язком.

Подібні обмеження необхідні окупантам, аби місцеві жителі не передавали інформацію про базування російських військ та техніки й не могли отримувати незалежну інформацію про те, що відбувається у місті.

Оновлено. Станом на 10:00 у жителів Маріуполя почав з'являтися мобільний зв'язок. Про це «Новинам Донбасу» повідомили місцеві жителі. Також про це писали маріупольці у чатах.

Нагадаємо, що «ЛНР» встановлює телефони в окупованих містах та обмежує мобільний зв'язок.