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У Маріуполі вранці не було мобільного зв'язку та інтернету

16 травня 2024, 13:11

У Маріуполі вранці не було мобільного зв'язку та інтернету

Вранці 16 травня у Маріуполі зовсім не було мобільного зв'язку «Фенікс». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також, за словами Андрющенка, у місті частково спостерігалися проблеми з інтернет-зв'язком.

Подібні обмеження необхідні окупантам, аби місцеві жителі не передавали інформацію про базування російських військ та техніки й не могли отримувати незалежну інформацію про те, що відбувається у місті.

Оновлено. Станом на 10:00 у жителів Маріуполя почав з'являтися мобільний зв'язок. Про це «Новинам Донбасу» повідомили місцеві жителі. Також про це писали маріупольці у чатах.

Нагадаємо, що «ЛНР» встановлює телефони в окупованих містах та обмежує мобільний зв'язок.

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Маріуполь Донецька область
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