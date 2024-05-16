Люди отказываются эвакуироваться из Часов Яра, некоторые даже возвращаются

Отказ от эвакуации из Часов Яра. Фото: Новости Донбаса

Местные жители Часов Яра до сих пор не эвакуировались, а некоторые даже возвращаются после оказания медицинской помощи назад. Про это в своем видео соцсети Instagram рассказал волонтер Богдан Зуяков.



«Обстановка тут ужасная. Много дронов, постоянно стреляют. Недавно спасли людей, но они планируют вернуться в Часов Яр, просто капец», — отмечает Богдан Зуяков.



По состоянию на прошлую неделю в Часов Яре оставалось около 700 человек.



Российская армия наступает на город с трех сторон. Войска оккупантов атакуют при поддержке 331-го парашутно-десантного полка и 7-й ДРШБр «Святой Георгий».

Ситуация вокруг Часов Яра. Фото: скрин DeepState

В отчете Генштаба говорится, что армия РФ трижды безуспешно пыталась прорвать оборону ВСУ по направлениям Бахмут – Клещиевка, Бахмут – Андреевка.



Ранее, по данным аналитиков, оккупанты продвинулись возле поселка Калиновка в районе города Часов Яр в Донецкой области.



Напомним, «Новости Донбасса» писали, что бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» остановили очередной штурм россиян под Андреевкой.



8 мая глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что в городе Часов Яр до сих пор остаются около 700 человек, которые не хотят эвакуироваться.