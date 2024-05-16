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Люди відмовляються евакуюватися з Часового Яру, дехто навіть повертається

16 травня 2024, 13:20

Люди відмовляються евакуюватися з Часового Яру, дехто навіть повертається

Відмова від евакуації з Часового Яру. Фото: Новини Донбасу Відмова від евакуації з Часового Яру. Фото: Новини Донбасу

Жителі Часового Яру досі не евакуювалися, а дехто навіть повертається після надання медичної допомоги назад. Про це у своєму відео в Instagram розповів волонтер Богдан Зуяков.

«Ситуація тут страшна. Багато дронів, постійно стріляють. Нещодавно врятували людей, але вони планують повернутися до Часового Яру, просто капець»,— зазначає Богдан Зуяков.

Станом на минулий тиждень у Часовому Яру залишалося близько 700 людей.

Російська армія наступає на місто з трьох сторін. Війська окупантів атакують за підтримки 331-го парашутно-десантного полку та 7-ї ДРШБр «Святий Георгій».

Ситуація навколо Часового Яру. Фото: скрін DeepState

У звіті Генштабу йдеться про те, що армія РФ тричі безуспішно намагалася прорвати оборону ЗСУ за напрямами Бахмут – Кліщіївка та Бахмут – Андріївка.

Раніше, за даними аналітиків, окупанти просунулися біля селища Калинівка неподалік міста Часів Яр у Донецькій області.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» писали, що бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» зупинили черговий штурм росіян під Андріївкою.

8 травня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що у місті Часів Яр досі залишаються близько 700 людей, які не хочуть евакуюватись.

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