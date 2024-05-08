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679 людей досі залишаються у Часовому Яру — Філашкін

08 травня 2024, 19:03

679 людей досі залишаються у Часовому Яру — Філашкін

У місті Часів Яр досі залишаються понад півтисячі людей, які не хочуть евакуюватись. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, ситуація на Донеччині залишається важкою, а кількість обстрілів збільшується з кожним днем.

«Обстановка на Донеччині стабільно важка, ворог збільшує кількість обстрілів. Лише за минулу добу росіяни понад півтори тисячі разів обстріляли фронт та прифронтові міста області. На щастя, жертв серед цивільного населення немає», — розповів Філашкін.

У місті Часів Яр, незважаючи на важку ситуацію, все ще залишаються 679 мешканців.

«Місто Часів Яр майже зруйновано повністю. На жаль, у місті все ще залишаються 679 мешканців. Виїжджати бажання вони не мають. Щодня завозити гуманітарну допомогу все складніше. Усі дороги міста прострілюються Російською армією. Гуманітарну допомогу зрештою вдається завезти або вночі, або рано-вранці», — пояснив голова Донецької ОВА.

При цьому, за словами Філашкіна, поліцейський патруль «Білі янголи» продовжує робити все можливе для евакуації місцевого населення.

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