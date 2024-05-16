В Донецкой области сегодня и завтра будут отключать свет

С 16:00 16 мая по 9:00 17 мая в Донецкой области будут проходить стабилизационные отключения. В том числе возможны экстренные отключения. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в ДТЭК «Донецкие электросети».



Отмечается, что ситуация в энергосистеме продолжает оставаться очень сложной. Согласно лимитам, предоставленным НЭК «Укрэнерго», ограничение потребления электроэнергии для Донецкой области сохраняется.



«В частности, с 16:00 16 мая по 9:00 17 мая в Донецкой области будут проходить стабилизационные отключения. В том числе возможны экстренные отключения», — говорится в сообщении.



Посмотреть график стабилизационных отключений можно на сайте ДТЭК «Донецкие электросети».

В компании напомнили, что на территории Донбасса ведутся активные боевые действия, обстрелы продолжают разрушать электросети и оборудование. Не все отключения вызваны ограничениями.



«Энергетики продолжают работать и начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ», — сообщили в ДТЭК.



Напомним, 15 мая сообщалось, что с 19:25 до 22:00 «Укрэнерго» ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.



С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений.



Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.