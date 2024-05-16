У Донецькій області сьогодні і завтра відключатимуть світло

З 16 години 16 травня до 9 ранку 17 травня у Донецькій області відбуватимуться стабілізаційні відключення. Зокрема, можливі екстрені вимкнення. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у ДТЕК «Донецькі електромережі».



Зазначається, що ситуація в енергосистемі залишається дуже складною. Відповідно до лімітів, доведених НЕК «Укренерго», обмеження споживання електроенергії для Донецької області зберігається.



«Зокрема, з 16:00 16 травня до 9:00 17 травня в Донецькій області відбуватимуться стабілізаційні відключення. У тому числі, можливі екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.



Графік стабілізаційних відключень опублікований на сайті ДТЕК «Донецькі електромережі».



У компанії нагадали, що на території Донбасу ведуться активні бойові дії, через обстріли надалі руйнуються електромережі та обладнання. Не всі вимкнення спричинені обмеженнями.



«Енергетики продовжують працювати і починають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт»,— повідомили у ДПЕК.



Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що з 19:25 до 22:00 «Укренерго» запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.



З 00:00 та протягом доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів діятимуть планові обмеження – графіки погодинних відключень.



Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужності українських електростанцій недостатньо через наслідки п'яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.