Передал активы оккупационной администрации «ЛНР»: суд вынес приговор руководителю автодорожного предприятия

На Луганщине руководитель автодорожного предприятия перешел на сторону РФ. Фото: СБУ

Суд признал экс-замначальника Меловского филиала ГП «Луганский облавтодор» виновным в пособничестве государству-агрессору и заочно приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Руководитель структурного подразделения госпредприятия не выполнил приказ руководства об остановке хозяйственной деятельности, консервации техники и недопущении ее использования россиянами. Он остался в оккупации и перешел на сторону РФ.

В апреле 2022 года оккупанты назначили его начальником «филиала «Меловский райавтодор «ДУП ЛНР Луганский автодор». Коллаборант провел на предприятии инвентаризацию, передал активы оккупационной администрации «ЛНР» и продолжил управлять транспортным предприятием в интересах оккупантов.

В настоящее время он находится в розыске. Начало отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении экс-преподавателю Луганского медуниверситета, который получил от россиян должность «руководителя» больницы.