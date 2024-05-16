Передав активи окупаційній адміністрації «ЛНР»: суд оголосив вирок керівнику автодорожнього підприємства

На Луганщині керівник автодорожнього підприємства перейшов на бік РФ. Фото: СБУ

Суд визнав ексзаступника начальника Міловської філії ДП «Луганський облавтодор» винним у пособництві державі-агресорці та заочно засудив до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Керівник структурного підрозділу держпідприємства не виконав наказу керівництва про зупинення господарської діяльності, консервацію техніки та недопущення її використання росіянами. Він залишився в окупації та перейшов на бік РФ.

У квітні 2022 року окупанти призначили його начальником філії «Міловський райавтодор "ДУП ЛНР Луганський автодор"». Колаборант провів на підприємстві інвентаризацію, передав активи окупаційній адміністрації «ЛНР» та продовжив керувати транспортним підприємством на користь РФ.

Нині він перебуває у розшуку. Початок відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру ексвикладачу Луганського медуніверситету, який отримав від росіян посаду «керівника» лікарні.