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Росіяни обстріляли село біля Вовчанська Харківської області: постраждали начальник МВА та ще 4 особи

16 травня 2024, 16:54

Росіяни обстріляли село біля Вовчанська Харківської області: постраждали начальник МВА та ще 4 особи

Війська РФ завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Про це 16 травня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, п'ятеро людей постраждали — двоє медиків, двоє водіїв.

Також зазнав поранення начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ 16 травня заявили, що план окупаційної армії РФ вклинитися в глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися було зірвано.

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