Попытка армии РФ вклиниться в глубину городской застройки Волчанска сорвано — Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что план оккупационной армии РФ вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться — сорвано. Об этом говорится в отчете Генштаба.



«С начала наступательных действий врага 10.05.2024 г. на Харьковском направлении Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанская и там закрепиться – сорвано», — отметили в генеральном штабе.



С начала текущих суток наши подразделения ВСУ продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат россиян под огневым контролем, ситуация контролируемая.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в приграничных с РФ районах Харьковской области.



Напомним, СБУ задержала предателя, который помогал россиянам готовить новое наступление на Харьковскую область.