Под Красногоровкой Донецкой области россияне применили сразу три «танка-сарая»

Сразу три «танка-сарая» было использовано российскими войсками возле Красногоровки Донецкой области

Вооруженные силы РФ продолжают попытки защитить свою технику за счет кусков металла, благодаря чему танки превращают в так называемые «танки-сараи». Ранее подобных «монстров» видели только поодиночке. Но под Красногоровкой в Донецкой области был зафиксирован случай использования сразу трех таких танков на одном направлении. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что это первый случай, когда противник применил сразу несколько танков-сараев в одной атаке. Видео сняли сами оккупанты. Зафиксировано продвижение сразу трех танков-сараев и одного с обычным «мангалом», но по агрессору активно работает артиллерия и, скорее всего, FPV-дроны и другие средства противотанковой обороны. В результате первая машина не доезжает до определенного рубежа и разворачивается, после чего получает дополнительное попадание в заднюю часть корпуса.

Для прикрытия отхода следующий танк-сарай осуществляет отстрел дымовой завесы и также пытается отступать. Но получает поражение и прекращает движение.

В конце видео видно, что благодаря действиям ВСУ удалось также подбить танк с обычным «мангалом», экипаж которого начал убегать.

В результате боя танк-сарай, который был поврежден в самом начале видео, все же отходит. Судьба третьей такой машины остается под вопросом, потому что видео обрывается. Поэтому можно говорить минимум о двух обезвреженных танках россиян.

Издание пишет, что хотя подобные конструкции и выглядят примитивно, они могут защитить от FPV-дронов, боевая часть которых — это обычно кумулятивная граната от РПГ-7. А ее эффективность зависит от поражения танка в его слабые зоны, доступ к которым конструкция на танке и защищает. Такая конструкция эффективна и против кумулятивных субэлементов кассетных артиллерийских снарядов.

Напомним, в ВСУ считают, что это танк на одну поездку, но он вполне может выполнить свою задачу.