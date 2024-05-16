Під Красногорівкою Донецької області росіяни застосували одразу три «танки-сараї»

Одразу три «танки-сараї» задіяли російські війська біля Красногорівки Донецької області.

Збройні сили РФ не припиняють спроб захистити свою техніку додатковими листами металу і перетворюють її на «танки-сараї». Раніше такі кустарні «ноу-хау» були поодинокими випадками на полі бою. Але під Красногорівкою на Донеччині росіяни задіяли одразу три таких танки на одному напрямку. Про це пише Defense Express.

Наголошується, що це перший випадок, коли противник застосував одразу кілька «танків-сараїв» в одній атаці. Відео зробили самі окупанти. Зафіксовано просування одразу трьох «танків-сараїв» та одного зі звичайним «мангалом», але по агресору активно працювала артилерія і, радше за все, FPV-дрони та інші засоби протитанкової оборони. В результаті перша машина не доїхала до певного рубежа та розвернулася, а тоді отримала додаткове влучення в задню частину корпусу.

Для прикриття відходу наступний танк-сарай здійснював відстріл димової завіси і намагався відступати. Та після удару припиняє рух.

Наприкінці відео видно, що завдяки діям ЗСУ вдалося також підбити танк зі звичайним «мангалом», екіпаж якого почав тікати.

В результаті бою «танк-сарай», який пошкодили на самому початку відео, все таки відійшов. Доля третьої такої машини залишається під сумнівом, тому що відео обривається. Тож можна говорити щонайменше про два знешкоджені танки росіян.

Видання пише, що хоча подібні конструкції і мають примітивний вигляд, та можуть захиститися від FPV-дронів, бойова частина яких це зазвичай кумулятивна граната від РПГ-7. А її ефективність залежить від ураження танка у його слабкі зони, доступ до яких конструкція на танку та захищає. Така конструкція ефективна проти кумулятивних субелементів касетних артилерійських снарядів.

Нагадаємо, у ЗСУ вважають, що це танк на одну поїздку, але він цілком може виконати своє завдання.