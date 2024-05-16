Армия РФ усилила атаки украинских позиций на нескольких направлениях

Российская оккупационная армия продолжает наступать на нескольких направлениях восточной части Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что к вечеру 16 мая возросла интенсивность боев на Лиманском направлении. Наиболее активные боевые действия идут на Покровском направлении, где количество боевых столкновений возросло до 30.



«Украинские воины держат линию обороны и жестко отвечают на действия захватчиков. За сегодня количество боестолкновений в целом возросло до 79», — говорится в сообщении Генштаба.



По данным украинских военных, на Харьковщине с начала суток российские оккупанты пять раз атаковали позиции Сил обороны.



«В частности, противник пытается штурмовать наши войска в районе города Волчанск. При поддержке авиации атакует в районе населенного пункта Липцы. Также ударам вражеской авиации подверглись Веселое и Уды. В результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 14 единиц вражеской техники», — указано в сообщении.



Отмечается, что на Купянском направлении добавилась еще одна атака врага — на 16:30 на этом направлении произошло четыре боестолкновения.



Согласно сообщению, на Краматорском направлении российские войска 13 раз пытались прорвать оборону ВСУ, в районе города Часов Яр снова, как и 15 мая, был нанесен авиационный удар.



В районе населенного пункта Уманское работала российская авиация.



На Кураховском направлении российские войска восемь раз пытались проводить штурмовые действия. Силы обороны успешно отбили все атаки неподалеку Константиновки, Новомихайловки и Красногоровки.



В районе Старомайорского, Никольского и Урожайного российские войска пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, но получили отпор.



На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить украинских защитников из Крынок. С начала суток шесть раз были атакованы позиции ВСУ, «оккупанты понесли потери и отошли. Данные уточняются». На других направлениях обстановка — без существенных изменений.