Внаслідок пожежі у Дніпрі на території храму загинула жінка

Пожежа у Дніпрі на території храму: загинула людина. Фото: ДСНС

У Дніпрі внаслідок пожежі на території храму загинула людина,– повідомляє служба ДСНС Дніпропетровської області.



«Займання сталося вранці у житловому будинку на території храму в Самарському районі міста. Вогонь охопив покрівлю окремо розташованої будівлі на загальній площі 300 кв. м. До прибуття підрозділів ДСНС було врятовано жінку 1956 року народження»,— зазначила пресслужба рятувальників.



Із задимленого приміщення рятувальники винесли непритомну жінку та передали її працівникам екстреної медичної допомоги.

Пожежа у Дніпрі на території храму: загинула людина. Фото: ДСНС

Пожежа у Дніпрі на території храму: загинула людина. Фото: ДСНС

Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки 1960 року народження. З вікна другого поверху співробітники місцевої ДСНС також врятували чоловіка 1951 року народження.



Нагадаємо, у Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російської ракетної атаки загинула жінка. У Дніпрі постраждали щонайменше шестеро містян внаслідок часткової руйнації та пожежі у багатоповерховому житловому будинку.