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Снимает фильмы и сериалы в поддержку РФ: СБУ сообщила о подозрении пропагандисту из Донецка Владимиру Аграновичу

17 мая 2024, 14:59

Снимает фильмы и сериалы в поддержку РФ: СБУ сообщила о подозрении пропагандисту из Донецка Владимиру Аграновичу

СБУ сообщила о подозрении пропагандисту из Донецка Владимиру Аграновичу. Фото: СБУ СБУ сообщила о подозрении пропагандисту из Донецка Владимиру Аграновичу. Фото: СБУ

СБУ задокументировала преступную деятельность пропагандиста Владимира Аграновича. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Агранович называет себя сценаристом и режиссером и оказывает медийную поддержку стране-агрессору. Пропагандист создает фильмы и сериалы, пишет книги, где героизирует оккупационные войска, поддерживает принудительную мобилизацию на захваченных территориях и распространяет фейки об Украине.

Так, бывший свадебный режиссер из оккупированного Донецка с началом войны переквалифицировался в оператора-режиссера документалиста. В течение полномасштабного вторжения Владимир Агранович изготовил два сериала, посвященных мобилизации в российско-оккупационные войска. Также в российском прокате вышел документальный фильм авторства пропагандиста, где он создает образ законности оккупации Донецкой области и освещает деятельность органов государственной власти Украины как противоправную.

Мужчина создал публичный Telegram-канал, где активно поддерживает войну, распространяет фейки по обстрелам оккупированной территории Донбасса военнослужащими ВСУ, называет украинских военных врагами и преступниками.

Кроме того, пропагандист лично предоставляет интервью для печатных изданий России, в которых манипулирует фактами и формирует мнение жителей оккупированной территории в интересах России для поддержки действий оккупационных войск.

Следователи СБУ сообщили Аграновичу о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором) Уголовного кодекса Украины. Вскоре его объявят в розыск.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении известному коллаборанту на Луганщине, экс-мэру города Брянка Николаю Моргунову.

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