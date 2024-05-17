Знімає фільми та серіали на підтримку РФ: СБУ повідомила про підозру пропагандисту з Донецька Володимиру Аграновичу

СБУ повідомила про підозру пропагандисту із Донецька Володимиру Аграновичу. Фото: СБУ

СБУ задокументувала злочинну діяльність пропагандиста Володимира Аграновича. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Агранович називає себе сценаристом та режисером та надає медійну підтримку країні-агресору. Пропагандист створює фільми та серіали, пише книги, де героїзує окупаційні війська, підтримує примусову мобілізацію на захоплених територіях та розповсюджує фейки про Україну.

Так, колишній весільний режисер з окупованого Донецька з початком війни перекваліфікувався на оператора й режисера-документаліста. Протягом повномасштабного вторгнення Володимир Агранович виготовив два серіали, присвячені мобілізації в РФ. Також у російському прокаті вийшов документальний фільм авторства пропагандиста, де він створює образ законності окупації Донецької області та висвітлює діяльність органів державної влади України як протиправну.

Чоловік створив публічний Telegram-канал, де активно підтримує війну, розповсюджує фейки щодо обстрілів окупованої території Донбасу військовослужбовцями ЗСУ, називає українських військових ворогами та злочинцями.

Крім того, пропагандист особисто дає інтерв'ю для друкованих видань Росії, в яких маніпулює фактами та формує думку жителів окупованої території на користь Росії для підтримки дій окупаційних військ.

Слідчі СБУ повідомили Аграновичу про підозру за ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором) Кримінального кодексу України. Незвдовзі його оголосять у розшук.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру відомому колаборанту на Луганщині, ексмеру міста Брянка Миколі Моргунову.