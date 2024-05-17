«Впервые за два года войны»: Зеленский рассказал, какая сейчас ситуация со снарядами в ВСУ

ВСУ впервые за два года войны хватает артиллерийских боеприпасов на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Впервые за два года полномасштабной войны Вооруженным силам Украины хватает артиллерийских снарядов. Об этом сообщило издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского, который пообщался с журналистами.

Владимир Зеленский заявил, что в частности есть прогресс по чешской инициативе по поставке боеприпасов.

«Даже по чешской инициативе у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит на протяжении последних двух месяцев. В то же время всем еще придется очень много работать, но чешская инициатива будет идти», – сказал глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, дошли ли россияне до первых линий обороны ВСУ на Харьковщине.