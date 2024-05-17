«Вперше за два роки війни»: Зеленський розповів про ситуацію зі снарядами у ЗСУ

ЗСУ вперше за два роки війни вистачає артилерійських боєприпасів на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Вперше за два роки повномасштабної війни Збройним силам України вистачає артилерійських снарядів. Про це повідомило видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського під час поспілкування з журналістами.

Володимир Зеленський заявив, що зокрема є прогрес щодо чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

«Навіть з чеською ініціативою ми маємо прогрес. Вперше за роки війни жодна з бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців. Водночас усім ще доведеться дуже багато працювати, але чеська ініціатива йтиме»,– сказав глава держави.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відповів, чи дійшли росіяни до перших ліній оборони ЗСУ на Харківщині.