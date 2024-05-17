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В Одессе поднимается дым после взрыва

17 мая 2024, 15:58

В Одессе поднимается дым после взрыва

В Одессе после взрыва поднимается дым. Фото: Одесса Инфо В Одессе после взрыва поднимается дым. Фото: Одесса Инфо

В Одессе днем 17 мая раздался взрыв. Над городом поднимается дым. В области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают городской голова Одессы Геннадий Труханов и местные паблики

«В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», — написал Труханов.

Детали относительно причин и последствий взрыва в Одессе пока нет. При этом местные СМИ пишут о возможном «прилете».

«Поднимается дым после взрыва», — сообщает Telegram-канал «Одесса Инфо».

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

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