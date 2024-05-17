В Одессе поднимается дым после взрыва

В Одессе днем 17 мая раздался взрыв. Над городом поднимается дым. В области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают городской голова Одессы Геннадий Труханов и местные паблики.
«В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», — написал Труханов.
Детали относительно причин и последствий взрыва в Одессе пока нет. При этом местные СМИ пишут о возможном «прилете».
«Поднимается дым после взрыва», — сообщает Telegram-канал «Одесса Инфо».
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
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