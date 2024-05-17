В Одесі піднімається дим після вибуху

В Одесі після вибуху піднімається дим. Фото: Одеса Інфо

В Одесі вдень 17 травня пролунав вибух. Над містом піднімається дим. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють міський голова Одеси Геннадій Труханов та місцеві пабліки.

«У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях»,— написав Труханов.

Подробиць щодо причин та наслідків вибуху в Одесі наразі не розголошували. При цьому місцеві ЗМІ пишуть про можливий «приліт».

«Піднімається дим після вибуху»,— повідомляє Telegram-канал «Одеса Інфо».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного спрямування.