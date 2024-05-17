В Одесі піднімається дим після вибуху

В Одесі вдень 17 травня пролунав вибух. Над містом піднімається дим. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють міський голова Одеси Геннадій Труханов та місцеві пабліки.
«У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях»,— написав Труханов.
Подробиць щодо причин та наслідків вибуху в Одесі наразі не розголошували. При цьому місцеві ЗМІ пишуть про можливий «приліт».
«Піднімається дим після вибуху»,— повідомляє Telegram-канал «Одеса Інфо».
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного спрямування.
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