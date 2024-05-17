С оккупированной части Херсонской области эвакуировали четверых детей

Из временного оккупированной части Херсонской области удалось эвакуировать четверых детей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«Это трое родных братьев и сестричка. Малышам – от двух до двенадцати лет. Благодаря сотрудничеству родителей с организацией Save Ukraine сейчас дети – на подконтрольной Украине территории, на попечении врачей и психологов», — добавил Прокудин.
По словам главы Херсонской военной администрации, только с начала этого года удалось вырвать из оккупации 88 самых маленьких жителей Херсонщины.
Ранее на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще троих детей.
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