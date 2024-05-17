З окупованої частини Херсонської області евакуювали чотирьох дітей

З тимчасової окупованої частини Херсонської області вдалося евакуювати чотирьох дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Це троє рідних братів і сестричка. Малечі – від двох до дванадцяти років. Завдяки співпраці батьків з організацією Save Ukraine нині дітлахи на підконтрольній Україні території, під опікою лікарів та психологів»,— додав Прокудін.



За словами голови Херсонської військової адміністрації, лише з початку цього року вдалося визволити з окупації 88 найменших жителів Херсонщини.



Раніше на підконтрольну територію України вдалося повернути ще трьох дітей.