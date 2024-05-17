У Донецькій та інших областях України сьогодні ввечері заплановані відключення світла

Сьогодні ввечері у чотирьох областях України та у Києві заплановано відключення світла

З 19:00 до 00:00 у п'ятницю, 17 травня, на Донеччині діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК «Донецькі електромережі».



Переглянути графік відключень можна на сайті компанії.

Також у цей час будуть застосовуватися стабілізаційні відключення і в решті регіонів України.

Енергетики зазначають, що ситуація в енергосистемі досі складна. Тому 17 травня з 19:00 до 00:00 діятимуть стабілізаційні відключення згідно з лімітами споживання електроенергії, наданими НЕК «Укренерго».

Фахівці ДТЕК просять не вмикати одночасно всі побутові прилади після того, як світло з'явиться. Це може спричинити додаткові аварійні ситуації та збільшити період відсутності електроенергії, або навіть спровокувати екстрені відключення.

Енергетики попереджають, що під час завантаження сайту можуть бути короткочасні затримки через велику кількість запитів.