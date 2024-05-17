В Алуште похоронили российского офицера, который погиб во время ракетного удара на Ай-Петри

Погибшего во время ракетной атаки на Ай-Петри российского офицера Александра Кулакова похоронили в Алуште

В Алуште похоронили подполковника ВС РФ Александра Кулакова, который погиб 13 мая во время ракетного удара по базе на горе Ай-Петри. Об этом сообщила назначенная Россией глава администрации Алушты Галина Огнева.

Кулаков был командиром воинской части №85683 — «секретной» военной базы ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ на Ай-Петри. Сначала о его гибели сообщило издание Astra со ссылкой на свои источники в экстренных службах Крыма.

Позже о Кулакова также сообщило «Суспiльне Крым» со ссылкой на источник в окружении командира. По его словам, в результате атаки были сильно повреждены дома офицерского состава и ранено «большое количество» российских военных. Он добавил, что командование пытается скрыть любую информацию о последствиях ракетного удара по базе ПВО.

Astra писала, что кроме Кулакова при атаке погиб еще один военный и были раненые. Их число в сообщении не уточнялось.

Российские власти официально об ударе по этой воинской части не сообщали. При этом Минобороны РФ 13 мая заявило, что над Крымом были сбиты четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников.