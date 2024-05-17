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В Алушті поховали російського офіцера, який загинув під час ракетного удару на Ай-Петрі

17 травня 2024, 23:45

В Алушті поховали російського офіцера, який загинув під час ракетного удару на Ай-Петрі

Загиблого під час ракетної атаки на Ай-Петрі російського офіцера Олександра Кулакова поховали в Алушті Загиблого під час ракетної атаки на Ай-Петрі російського офіцера Олександра Кулакова поховали в Алушті

В Алушті поховали підполковника ЗС РФ Олександра Кулакова, який загинув 13 травня під час ракетного удару на горі Ай-Петрі. Про це повідомила призначена Росією голова адміністрації Алушти Галина Огнєва.

Кулаков був командиром військової частини №85683 — «секретної» військової бази ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ на Ай-Петрі. Спочатку про його загибель повідомило видання Astra із посиланням на свої джерела в екстрених службах Криму.

Пізніше про Кулакова також повідомило «Суспiльне Крим» з посиланням на джерело в оточенні командира. За його словами, в результаті атаки було сильно пошкоджено будинки офіцерського складу і поранено «велику кількість» російських військових. Він додав, що командування намагається приховати будь-яку інформацію щодо наслідків ракетного удару по базі ППО.

Astra писала, що крім Кулакова під час атаки загинув ще один військовий і були поранені. Їхнє число в повідомленні не уточнювалося.

Російська влада офіційно про удар по цій військовій частині не повідомляла. При цьому Міноборони РФ 13 травня заявило, що над Кримом було збито чотири ракети Storm Shadow і сім безпілотників.

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