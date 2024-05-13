База ПВО на вершине горы Ай-Петри, архивное фото

Российская военная база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму повреждена в результате утренней ракетной атаки, погиб командир воинской части. Об этом сообщает Astra со ссылкой на источники в экстренных службах оккупированного полуострова.



Сегодня, 13 мая, в районе 6 утра несколько ракет (предположительно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму, пишет Astra. На горе находится «секретная» военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.



В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и ещё один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется.



В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов. Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы, писали ранее «Крым. Реалии». Тут же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.



3-й радиотехнический полк — воинское формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после аннексии Крыма Россией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины. Штаб находится в городе Севастополь.