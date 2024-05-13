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ВСУ ударили по базе ПВО в Крыму, погиб командир воинской части — СМИ

13 мая 2024, 16:32

ВСУ ударили по базе ПВО в Крыму, погиб командир воинской части — СМИ

База ПВО на вершине горы Ай-Петри, архивное фото База ПВО на вершине горы Ай-Петри, архивное фото

Российская военная база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму повреждена в результате утренней ракетной атаки, погиб командир воинской части. Об этом сообщает Astra со ссылкой на источники в экстренных службах оккупированного полуострова.

Сегодня, 13 мая, в районе 6 утра несколько ракет (предположительно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму, пишет Astra. На горе находится «секретная» военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и ещё один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется.

В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов. Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы, писали ранее «Крым. Реалии». Тут же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

3-й радиотехнический полк — воинское формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после аннексии Крыма Россией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины. Штаб находится в городе Севастополь.

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