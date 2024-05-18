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Утром во время российского обстрела мужчина погиб в своем доме на Донетчине

18 мая 2024, 12:04

Утром во время российского обстрела мужчина погиб в своем доме на Донетчине

Российские военные утром 18 мая обстреляли поселок Кураховка Донецкой области. В результате обстрела погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает «Суспільне Донбас», ссылаясь на начальника Кураховской городской военной администрации Романа Падуна.

По его данным, по громаде стреляли из артиллерии. Ночь была шумной.

«Было прямое попадание в дом, где погиб мужчина. Жена была в доме, она спаслась. Дом загорелся, пожар уже ликвидировали», — рассказал глава Кураховской громады.

По состоянию на 18 мая в Кураховской громаде остаются около 12 тысяч жителей. До полномасштабного вторжения здесь проживала 41 тысяча человек. В городе Курахово остаются около 4 тысяч жителей, до вторжения здесь жила 21 тысяча.

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