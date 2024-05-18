Вранці під час російського обстрілу чоловік загинув у своєму будинку на Донеччині

Російські військові вранці 18 травня обстріляли селище Курахівка на Донеччині. Внаслідок цієї атаки загинув літній чоловік. Про це повідомляє «Суспільне Донбас», посилаючись на начальника Курахівської міської військової адміністрації Романа Падуна.



За його словами, громаду обстрілювали з артилерії. Ніч була дуже неспокійною.



«Було пряме влучання в будинок, де загинула людина. Дружина була в будинку, вона врятувалася. Будинок загорівся, пожежу вже ліквідували»,— розповів голова Курахівської громади.



Станом на 18 травня у Курахівській громаді залишаються близько 12 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення тут проживала 41 тисяча населення. У місті Курахове наразі близько 4 тисяч людей, а до вторгнення тут проживала 21 тисяча.