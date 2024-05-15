ВСУ имели успех на Кураховском направлении и частично вытеснили войска России из Волчанска

На Кураховском направлении украинские войска не допустили потери позиций. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
На этом направлении ситуация контролируемая, бои продолжаются. Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли мероприятия по улучшению тактического положения и имели успех.
Также, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска. ВСУ частично вытеснили силы РФ из города. Продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях Волчанска. Данные по поводу потерь противника уточняются.
Напомним, что ВСУ улучшили тактическое положение на Лиманском направлении.