Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Бой Усика и Фьюри. Фото: 24boxing.com.ua

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира. Бой за это звание проходил с британцем Тайсоном Фьюри в ночь на 19 мая в Эр-Рияде.



Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114). Об этом пишет «Суспільне. Спорт».



Боксера поздравили с победой президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.



Это первый в истории поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Усик защищал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF и пытался отобрать титул WBC, который принадлежал Фьюри.



Дебют поединка активнее начал Усик. Фьюри давал возможность украинцу наносить по себе удары, хотя и в конце пропустил слева в висок.



Первую половину боя боксеры не меняли свои роли: Усик чаще наносил удары и зажимал Фьюри возле угла. Британец пытался контратаковать, в частности делал это благодаря апперкотам. Только в шестом раунде Фьюри выглядел заметнее Усика и нанес сразу несколько сильных ударов по украинцу.



Самым активным в бою Усик — Фьюри стал седьмой раунд в исполнении боксеров. Сначала прошел еще один апперкот от Фьюри. А ближе к концовке серию мощных ударов нанес по британцу и Усик.



В восьмом раунде Усик смог пробить Фьюри точно в нос, после чего у британца началось кровотечение. В девятом британец попал в нокдаун.



Усик продолжал преобладать над Фьюри и в следующих двух раундах. Лишь в 11-м британцу удалось частично вернуть под контроль ход событий в поединке.



Победителя боя Усик — Фьюри должны были определить судейские записки: оба боксера продержались все 12 раундов. По раздельному решению судей победителем стал украинец.



Как сообщается, Тайсон Фьюри потребовал реванша от украинского боксера уже в октябре. Александр Усик реванш принял.