Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

19 мая 2024, 08:05

Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Бой Усика и Фьюри. Фото: 24boxing.com.ua Бой Усика и Фьюри. Фото: 24boxing.com.ua

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира. Бой за это звание проходил с британцем Тайсоном Фьюри в ночь на 19 мая в Эр-Рияде.

Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114). Об этом пишет «Суспільне. Спорт».  

Боксера поздравили с победой президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.

Это первый в истории поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Усик защищал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF и пытался отобрать титул WBC, который принадлежал Фьюри.

Дебют поединка активнее начал Усик. Фьюри давал возможность украинцу наносить по себе удары, хотя и в конце пропустил слева в висок.

Первую половину боя боксеры не меняли свои роли: Усик чаще наносил удары и зажимал Фьюри возле угла. Британец пытался контратаковать, в частности делал это благодаря апперкотам. Только в шестом раунде Фьюри выглядел заметнее Усика и нанес сразу несколько сильных ударов по украинцу.

Самым активным в бою Усик — Фьюри стал седьмой раунд в исполнении боксеров. Сначала прошел еще один апперкот от Фьюри. А ближе к концовке серию мощных ударов нанес по британцу и Усик.

В восьмом раунде Усик смог пробить Фьюри точно в нос, после чего у британца началось кровотечение. В девятом британец попал в нокдаун.

Усик продолжал преобладать над Фьюри и в следующих двух раундах. Лишь в 11-м британцу удалось частично вернуть под контроль ход событий в поединке.

Победителя боя Усик — Фьюри должны были определить судейские записки: оба боксера продержались все 12 раундов. По раздельному решению судей победителем стал украинец.

Как сообщается, Тайсон Фьюри потребовал реванша от украинского боксера уже в октябре. Александр Усик реванш принял.

ТЕГИ

Люди
Александр Усик Тайсон Фьюри

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:52
Несколько районов России и оккупированный Крым ночью подверглись атакам
23:19
Главное за день: Что происходит в Часов Яре? Взрывы в Скадовске
00:08
Главное за день: Обстрел Красногоровки. Обстановка на фронте в Харьковской области
23:45
В Алуште похоронили российского офицера, который погиб во время ракетного удара на Ай-Петри
23:00
В Волчанске российские военные расстреляли человека с инвалидностью — прокуратура
17:15
Около 5 тысяч украинских заключенных согласились пойти на фронт — Минюст
16:50
Россияне обстреляли Харьков: есть погибшие и раненые
15:58
В Одессе поднимается дым после взрыва
15:22
В оккупированном Мариуполе идет борьба за контроль на рынках
12:32
Последствия атаки на аэродром «Бельбек» в Севастополе: там могли быть уничтожены или повреждены четыре истребителя
10:00
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
09:43
БПЛА массово атаковали Новороссийск, Туапсе и Севастополь: под ударами были порт Черноморского флота РФ и НПЗ
00:19
Главное за день: Последствия атаки на «Бельбек». Еще один бюст Захарченко в Донецке
19:20
«ДНР» заявила о первом применении ВСУ бомбы GLSDB: ее могла сбить российская РЭБ
18:24
«ДНР»: В Донецке под обстрел попали люди на остановке, есть жертвы
17:58
Под Красногоровкой Донецкой области россияне применили сразу три «танка-сарая»
15:09
В Донецке установили еще один бюст убитого главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко
13:11
В Мариуполе утром не было мобильной связи и интернета
10:28
Ракетный удар по аэродрому «Бельбек» в Севастополе: уничтожены два самолета МиГ-31, сгорел склад ГСМ
09:30
Новая ракетная атака в Крыму: на аэродроме «Бельбек» сгорела заправочная станция
все новости
10:50
Российские военные продвигаются на Харьковщине — что говорят аналитики
10:13
Донецкая область под огнем РФ: известно о новых разрушениях
09:52
Несколько районов России и оккупированный Крым ночью подверглись атакам
09:06
Украина сбила 37 российских дронов, запущенных ночью
08:27
Один житель Донецкой области погиб из-за российского обстрела в субботу
08:05
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
23:19
Главное за день: Что происходит в Часов Яре? Взрывы в Скадовске
22:20
Часов Яр сегодня: Как сейчас выглядит город. Кто и почему там остается ►
17:05
Как работают модульные медпункты в Донецкой области — видео
16:00
РФ обстреляла Херсонскую область и Харьков — есть жертвы
14:53
Два жителя Волчанска погибли, когда пытались выехать из города — машина попала под обстрел
13:34
Обстрел Славянска: обошлось без жертв
13:18
О перемирии, взглядах Запада на окончание войны и возможности стрелять по России — главные тезисы Зеленского западному СМИ
12:04
Утром во время российского обстрела мужчина погиб в своем доме на Донетчине
11:50
Взрывы в Скадовске: оккупанты заявили о пострадавших при обстреле райотдела полиции
10:30
Россия обстреляла Донецкую область «Градами» и авиабомбами: последствия
10:02
Закон о мобилизации в Украине вступил в силу
09:10
«Шахеды» атаковали Украину ночью: сколько сбито и куда они целились
08:48
В Донецкой области за сутки от обстрелов РФ погибли три человека
00:08
Главное за день: Обстрел Красногоровки. Обстановка на фронте в Харьковской области
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на НПЗ в Краснодарском крае. Фото: соцсети Несколько районов России и оккупированный Крым ночью подверглись атакам
19 мая, 09:52
Часов Яр сегодня: Как сейчас выглядит город. Кто и почему там остается ► Часов Яр сегодня: Как сейчас выглядит город. Кто и почему там остается ►
18 мая, 22:20
По подозрению в масштабной афере задержан руководитель ООО «Краснолиманское» Виталий Кропачев и люди из его ближайшего окружения. Фото: Нацполиция Задержан угольный бизнесмен Кропачев по обвинению в афере на два миллиарда гривен
17 мая, 20:10
Приложение «Резерв+» Минобороны запускает мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов
17 мая, 14:35
Атака по НПЗ в Туапсе. Кадр из видео БПЛА массово атаковали Новороссийск, Туапсе и Севастополь: под ударами были порт Черноморского флота РФ и НПЗ
17 мая, 09:43
Сразу три «танка-сарая» было использовано российскими войсками возле Красногоровки Донецкой области Под Красногоровкой Донецкой области россияне применили сразу три «танка-сарая»
16 мая, 17:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор