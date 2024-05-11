«Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в 28-м туре Украинской премьер-лиги. Эта победа позволила «Шахтеру» стать чемпионом Украины по футболу сезона 2023/24 за два тура до окончания турнира.



На 33-й минуте «Шахтер» вышел вперед благодаря голу с пенальти. Мяч попал в руку Константина Вивчаренко после удара Даниила Сикана в качание с близкой дистанции. Арбитр матча Алексей Деревинский принял решение после пересмотра VAR.



Пенальти реализовал Георгий Судаков.

Для «Шахтера» это уже 15-е чемпионство в истории.