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«Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины

11 мая 2024, 19:54

«Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины

«Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в 28-м туре Украинской премьер-лиги. Эта победа позволила «Шахтеру» стать чемпионом Украины по футболу сезона 2023/24 за два тура до окончания турнира.

На 33-й минуте «Шахтер» вышел вперед благодаря голу с пенальти. Мяч попал в руку Константина Вивчаренко после удара Даниила Сикана в качание с близкой дистанции. Арбитр матча Алексей Деревинский принял решение после пересмотра VAR.

Пенальти реализовал Георгий Судаков.

Для «Шахтера» это уже 15-е чемпионство в истории.

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