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Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу

19 травня 2024, 08:05

Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу

Бій Усика і Ф'юрі. Фото: 24boxing.com.ua Бій Усика і Ф'юрі. Фото: 24boxing.com.ua

Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. Бій за це звання проходив із британцем Тайсоном Ф'юрі в ніч проти 19 травня в Ер-Ріяді.

Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 та 113-114). Про це пише «Суспільне. Спорт».

 Боксера привітали з перемогою Президент України Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко.

Це перший в історії поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF та намагався відібрати титул WBC, який належав Ф'юрі.

Дебют поєдинку активніше розпочав Усик. Ф'юрі надавав можливість українцеві завдавати ударів, хоча й наприкінці пропустив ліворуч у скроню.

У першій половині бою боксери не змінювали своїх ролей: Усик частіше завдав ударів і затискав Ф'юрі біля кута. Британець намагався контратакувати, зокрема робив це завдяки аперкотам. Тільки в шостому раунді Ф'юрі був дещо помітнішим за Усика і завдав одразу кілька сильних ударів  українцеві.

Найактивнішим у бою Усик — Ф'юрі став сьомий раунд у виконанні боксерів. Спочатку пройшов ще один аперкот від Ф'юрі. А ближче до кінцівки серію потужних ударів завдав британцеві Усик.

У восьмому раунді Усик зміг пробити Ф'юрі точно в ніс, і у британця почалася кровотеча. У дев'ятому — британець потрапив у нокдаун.

Усик продовжував переважати над Ф'юрі і в наступних двох раундах. Лише в 11-му британцю вдалося частково повернути під контроль перебіг подій у поєдинку.

Переможця бою Усик — Ф'юрі мали визначити суддівські записки: обидва боксери протрималися усі 12 раундів. За окремим рішенням суддів переможцем став українець.

Як повідомляється, Тайсон Ф'юрі зажадав реваншу від українського боксера вже у жовтні. Олександр Усік на реванш погодився.

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