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Россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей: один пожарный пострадал

20 мая 2024, 09:44

Россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей: один пожарный пострадал

Россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей: ранен пожарный. Фото: ГСЧС Россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей: ранен пожарный. Фото: ГСЧС

Вчера в селе Новоандреевка Запорожской области во время ликвидации пожара россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей. Об этом информирует ГСЧС Украины.   

«Спасатели тушили пожар в доме после обстрела. Тогда враг совершил повторную, коварную атаку – сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения», — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Напомним, в Днепре в результате пожара на территории храма погиб человек.

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