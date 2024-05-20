Россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей: один пожарный пострадал

Россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей: ранен пожарный. Фото: ГСЧС

Вчера в селе Новоандреевка Запорожской области во время ликвидации пожара россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей. Об этом информирует ГСЧС Украины.



«Спасатели тушили пожар в доме после обстрела. Тогда враг совершил повторную, коварную атаку – сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения», — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.



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