Росіяни скинули боєприпас з дрона на рятувальників: один пожежник постраждав

Росіяни скинули боєприпас з дрона на рятувальників: поранено пожежника. Фото: ДСНС

Вчора у селі Новоандріївка Запорізької області під час ліквідації пожежі росіяни скинули боєприпас з дрона на рятувальників. Про це повідомляє ДСНС України.



«Рятувальники саме гасили пожежу у будинку після обстрілу. Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрона. В результаті один рятувальник отримав незначні поранення», - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.



Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок пожежі на території храму загинула людинам.