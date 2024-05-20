В оккупированном Мариуполе продолжают преследовать мигрантов

В Мариуполе российские оккупанты преследуют мигрантов. Фото: Кадр из видео.

В оккупированном Мариуполе так называемые «Управление ФСБ России по ДНР», «МВД по ДНР» и «Росгвардия в Мариуполе» выявили иностранных граждан, которые якобы незаконно находились на территории города. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

В окупованому Маріуполі продовжують переслідувати мігрантів https://t.co/GjSU4xIRmR pic.twitter.com/kI2bAYH5rv — Новини Донбасу (@novostidnua) May 20, 2024

Пушилин заявил, что оккупанты привлекли к административной ответственности 18 мигрантов, троих из них выдворили.

В настоящее время россияне и сепаратисты продолжают преследовать мигрантов на территории оккупированной Донецкой области.

Напомним, что 9 апреля в оккупированном Мариуполе российские силовики провели проверки мигрантов.