У Маріуполі російські окупанти переслідують мігрантів. Фото: Кадр із відео.

В окупованому Маріуполі так звані «Управління ФСБ Росії в ДНР», «МВС в ДНР» та «Росгвардія в Маріуполі» виявили іноземних громадян, які нібито незаконно перебували на території міста. Про це повідомив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.

В окупованому Маріуполі продовжують переслідувати мігрантів https://t.co/GjSU4xIRmR pic.twitter.com/kI2bAYH5rv — Новини Донбасу (@novostidnua) May 20, 2024



Пушилін заявив, що окупанти притягнули до адміністративної відповідальності 18 мігрантів, трьох з них видворили.



Наразі росіяни та сепаратисти продовжують переслідувати мігрантів на території окупованої Донецької області.

Нагадаємо, що 9 квітня в окупованому Маріуполі російські силовики провели перевірку мігрантів.