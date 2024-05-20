В окупованому Маріуполі так звані «Управління ФСБ Росії в ДНР», «МВС в ДНР» та «Росгвардія в Маріуполі» виявили іноземних громадян, які нібито незаконно перебували на території міста. Про це повідомив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.
В окупованому Маріуполі продовжують переслідувати мігрантів https://t.co/GjSU4xIRmR pic.twitter.com/kI2bAYH5rv— Новини Донбасу (@novostidnua) May 20, 2024
Пушилін заявив, що окупанти притягнули до адміністративної відповідальності 18 мігрантів, трьох з них видворили.
Наразі росіяни та сепаратисти продовжують переслідувати мігрантів на території окупованої Донецької області.
Нагадаємо, що 9 квітня в окупованому Маріуполі російські силовики провели перевірку мігрантів.