В оккупированном Луганске прогремел взрыв: предварительно, удар нанесли по территории академии внутренних дел

Дым на месте «прилета» в оккупированном Луганске. Фото: Местные жители

В оккупированном Луганске был слышен взрыв. Об этом сообщают местные жители.

После взрыва поднимается густой дым в районе поселка Катериновка. По предварительной информации, удар был нанесен по территории Луганской академии внутренних дел.

Ще кадри з окупованого Луганська після, вочевидь, прильоту pic.twitter.com/Qyf6QAeAHH — Новини Донбасу (@novostidnua) May 20, 2024

Напомним, что 13 мая 2023 года ВСУ уже наносили удар по территории академии внутренних дел в Луганске. Тогда удар пришелся по старому зданию, в котором располагались российские военные.