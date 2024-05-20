В оккупированном Луганске прогремел взрыв: предварительно, удар нанесли по территории академии внутренних дел

В оккупированном Луганске был слышен взрыв. Об этом сообщают местные жители.
После взрыва поднимается густой дым в районе поселка Катериновка. По предварительной информации, удар был нанесен по территории Луганской академии внутренних дел.
Ще кадри з окупованого Луганська після, вочевидь, прильоту pic.twitter.com/Qyf6QAeAHH— Новини Донбасу (@novostidnua) May 20, 2024
Напомним, что 13 мая 2023 года ВСУ уже наносили удар по территории академии внутренних дел в Луганске. Тогда удар пришелся по старому зданию, в котором располагались российские военные.