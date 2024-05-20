У Луганську завдали удару по академії внутрішніх справ, де базувалися російські військові

Дим на місці «прильоту» в окупованому Луганську. Фото: Місцеві жителі

В окупованому Луганську пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві жителі.

Після вибуху здіймається густий дим неподалік селища Катеринівка (стара назва Ювілейне). За попередньою інформацією, удару завдано по території Луганської академії внутрішніх справ.

Ще кадри з окупованого Луганська після, вочевидь, прильоту pic.twitter.com/Qyf6QAeAHH — «Новини Донбасу» (@novostidnua) May 20, 2024

Оновлено 15:40. У так званому «МОЗ ЛНР» заявили, що кількість постраждалих після атаки в селищі Ювілейне на околиці Луганська зросла до 9 людей.



Також очевидці виклали відео, на якому видно, що основний удар прийшовся по академії внутрішніх справ, в якій базувалися російські військові. «Новини Донбасу» геолокували це місце.



До території академії примикають житлові будинки, які були пошкоджені уламками та вибуховою хвилею.





Оновлено 12:40. Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про нібито п'ятьох постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури в результаті атаки на Луганськ.

«ЗСУ застосували французькі ракети SCALP-EG. У селищі Ювілейне почалася сильна пожежа — вогнем охоплені житловий будинок, десятки інших будівель посічені осколками, вибуховою хвилею вибиті шибки», — сказав він.

Водночас очевидці опублікували кадри збиття однієї з ракет над Луганськом сьогодні вранці силами ППО РФ. Цілком можливо, що цивільна інфраструктура у селищі Ювілейне постраждала саме внаслідок падіння уламків.

Нагадаємо, що 13 травня 2023 року ЗСУ вже завдавали удару по території академії внутрішніх справ у Луганську. Тоді влучили у стару будівлю, де розташовувалися російські військові.