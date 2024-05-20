Готував прорив росіян на Донеччині: СБУ затримала інформатора розвідки РФ

Затриманий агент розвідки РФ. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала російського інформатора на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Він намагався допомогти Росії з проривом оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який зараз є однією з «найгарячіших точок» фронту. Чоловік передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ.

Щоб знайти місця базування підрозділів ЗСУ, фігурант автостопом об'їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей. Під час розвідувальних вилазок він звітував російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників. За отриманими координатами росіяни планували завдати масованих ударів з використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії.

Проте Служба безпеки зірвала плани РФ. Співробітники СБУ здійснили заходи, щоб убезпечити пункти базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта у його власному будинку. У інформатора вилучили мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення із розвідданими.

Російським інформатором виявився місцевий мешканець – ідеологічний прихильник «російського миру». Він дистанційно підтримував контакт із двома знайомими – бойовиками окупаційних угруповань Росії, що воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до військової розвідки РФ, яка планувала використовувати її для підготовки бойових операцій на Донеччині.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Зараз він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру пропагандисту з Донецька Володимиру Аграновичу, який знімає фільми та серіали на підтримку РФ.