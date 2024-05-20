Порушив присягу і перейшов на бік РФ: за держзраду судитимуть старшого держінспектора «Укртрансбезпеки» з Луганщини

Обвинувачений у держзраді старший держінспектор «Укртрансбезпеки» із Луганщини. Фото: Луганська обласна прокуратура

Прокурори Луганської обласної прокуратури спрямували до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Старший державний інспектор відділу надання адміністративних послуг у Луганській області Східного міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки» після початку повномасштабного вторгнення Росії порушив присягу і перейшов на бік окупантів.

На початку травня 2022 року він добровільно вступив до так званої державної інспекції безпеки дорожнього руху МВС «ЛНР». Територіальний підрозділ «інспекції» розташований у захопленому селищі Новоайдар. Обвинувачений пройшов співбесіду та присягнув на вірність РФ.

Фігурант займається патрулюванням доріг, перевіркою транспортних засобів та документів водіїв, виписує штрафи за порушення правил дорожнього руху. Нині його оголосили у розшук.

Нагадаємо, що СБУ затримала інформатора розвідки РФ, який готував прорив росіян на Донеччині.