С 1 июня прекращается действие централизованного механизма выплаты жилищных субсидий и льгот. Об этом сообщает Донецкая ОГА.



Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 года № 215 "Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения", гражданам, которые в 2022 году проживали на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где структурные подразделения по вопросам социального защиты населения не имели возможности осуществлять свои полномочия, льготы и субсидии выплачивались централизованно.



С июня 2024 прекращается действие централизованного механизма выплаты жилищных субсидий и льгот на основании принятого 8 мая правительством постановления № 521.



Для продолжения получения указанных выплат необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлениями о назначении жилищной субсидии или льготы.



В пресс-службе правительства отметили, что жилищная субсидия для большинства украинцев будет переназначена автоматически. В некоторых случаях ее назначат по обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.



Ранее «Новости Донбасса» писали о новых правилах в назначении субсидий, которые начали действовать в Украине с 1 января 2024 года.