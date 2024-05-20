З 1 червня припиняється дія централізованого механізму виплати житлових субсидій та пільг. Про це повідомляє Донецька ОДА.



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”, громадянам, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати свої повноваження, пільги й житлові субсидії виплачувалися централізовано.



Однак з червня 2024 року припиняється дія централізованого механізму виплати житлових субсидій та пільг на підставі прийнятої 8 травня 2024 року урядом постанови № 521.



Для продовження отримання зазначених виплат необхідно звернутись до органів Пенсійного фонду України із заявами про призначення житлової субсидії або пільги.



У пресслужбі уряду запевнили, що житлова субсидія для більшості українців буде перепризначена автоматично. Водночас у деяких випадках її призначать за зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.



Раніше «Новини Донбасу» писали про нові правила щодо призначення субсидій, які почали діяти в Україні з 1 січня 2024 року.